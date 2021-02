Kuus olulist nõuannet, mida kütmisel järgida

Päästeameti varasem kogemus on näidanud, et külmakraadide kasvades kipub suurenema tulekahjude ja tules hukkunute arv. Selleks et õnnetusi ära hoida, soovitab päästeamet hoiduda ülekütmisest ja silmas pidada muidki ettevaatusabinõusid.

