TALVE KÜLMAREKORD | Jõhvis mõõdeti pea -26 kraadi, Tudu eritingimustes -29. Tuleval ööl on oodata veel krõbedamat külma

Margus Proos, OÜ Kose Vesi juhataja

Torustiku külmumise eest kaitsvate meetmete otsimisel on määravateks teguriteks nii ilmastikutingimused kui ka pinnase omadused.



Ehitusnormid näevad ette, et veetorustikud tuleb paigaldada allapoole maapinna külmumispiiri. Reeglina on see 1,6-1,9 m. Täpsemalt sõltub see sügavus pinnasest. Liiva-, kruusa- ja jämeda moreenpinnase korral on külmuva pinnase ehk keltsa piir sügavamal kui savi ja mustmulla puhul. Selle põhjuseks on jämedama pinnase suurem soojusjuhtivus ja väiksem soojuse akumulatsioon. Maapinna lähedale paigaldatud torustike külmumisoht on jämeda pinnase korral suurem kui palju niiskema savipinnase korral.



Välistorustike puhul on soovitav meelde jätta, et maapind külmub sügavamalt rohkem seal, kust talvel on lumi pealt ära lükatud või kinni sõidetud-tallatud. Sellistes kohtade on eriti oluline torustike õige rajamissügavus.



Kindel küttekaabel



Klassikaliseks veetoru külmumise kohaks on veetoru maja sisend. Kui õuealas paigaldatakse torud üldjuhul nõutud sügavusele, siis veetorusisend tuleb tihti majja sisse ainult 50-70 cm sügavuselt. Seal tekibki külmasild ja vesi torus külmub.



Sellise vea parandamiseks on kõige lihtsam variant kasutada küttekaablit. Kasutada võib nii toru pinnapealse kinnitusega kaablit kui ka toru sisse pandavat. Kaabli paigaldusel tuleb lähtuda kaabli tootja poolt ett e antud nõuetest.



Elektrienergia kokkuhoiu mõttes on otstarbekas kasutada n-ö isereguleeruvat kaablit, millel küte lülitub sisse automaatselt külmumispiiri lähedasel temperatuuril. Kuid võib ka kasutada küttekaabli sissevälja lülitamiseks elektroonilist termostaati koos anduriga.