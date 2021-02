Merits: Lõuna-Aafrikas vaktsineerimise peatanud uurimuses oli kolm probleemi

Umbes 2000 inimest hõlmanud Lõuna-Aafrika uuring tõi välja, et AstraZeneca vaktsiin pakub minimaalset kaitset kergete ja keskmise raskusastmega COVID-19 juhtumite vastu.

Tartu Ülikooli professor, viroloog Andres Merits möönab, et AstraZeneca vaktsiini katsetused on tekitanud nõutust: “Kättesaadavad andmed on segadust tekitavad, ja kui vaadata iga katsetuse osa eraldi – Lõuna-Aafrika uuring oli üks osa palju suuremast uuringust –, jääb õhku palju küsimusi.”

Tervikpilt ja täiendavate andmete laekumine muudab aga teadlase sõnul asja selgemaks.