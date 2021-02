Karl-Erik Taukar hakkab juhtima uut telemängu

Karl-Erik Taukar ei varja, et mingit pikka kaalumist polnud, kui talle pakuti võimalust asuda uut telemängu juhtima.

“Mõte ise, ajastus ning muidugi kaptenid Kristjan Jõekalda ja Teet Margna on niivõrd hea kooslus, et sellises seltskonnas oma telekevad veeta on igati rõõmustav. Samuti on mul väga hea meel tutvustada stuudioansamblina omaenda bändi. Nii bändi kui solistide Inga ja Eleryn Tiidu väljakutseks on just mängu muusikaliste küsimuste esitamine, millel “Suures pühapäevas” on väga oluline roll,” selgitab Taukar.

Ja lisab, et tunneb elevust, sest telekanali kevadhooaja suurimas projektis saatejuhina ekraanile astuda on kahtlemata vastutusrikas. “Aga nii palju on viimasest saatejuhtimisest möödas küll, et tahaks jälle telestuudio elektrit õhus tunda.”