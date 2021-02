FOTOD | Pulmakutsed ja surmateated! Vaata, mida kõike leidub vanade kirikuraamatute vahel

Palju elevust tekitanud näituse riputas raamatukokku pesunöörile üles EELK Kadrina koguduse õpetaja Meelis-Lauri Erikson. Tutvustuseks mainib ta, et välja on pandud kiriku kantseleis kirikuraamatute vahelt leitud sedelid, kirjad ja dokumendid, mis juhuslikult võit tahtlikult seal pesapaiga leidnud.

Rohkelt uudishimu

Erikson tõdeb, et taolistel paberitel on omadus muutuda reliikviateks. Iga järgmine koguduse õpetaja on mõne neist ilmselt leidnud, lugenud ja raamatu vahele tagasi asetanud.

„Sellised need on – tillukesed tunnusmärgid kunagi olnud aegadest ja elatud eludest, mida pole kunagi koondatud ühiste kaante vahele ega kinnitatud mineviku laiemasse pilti. Need on ajaloo lahtised lehed,” nii tutvustab Meelis-Lauri Erikson näitust.

Kohalikule rahvale rohkelt uudishimu pakkuv näitus jääb Kadrina raamatukogus avatuks märtsi alguseni, et seejärel saaksid ajaloo lahtised lehed taas kirikuraamatute lehtede vahele tagasi minna.