TELESOOVITUSED | Preemiad parimatele, üks päev presidendiga ja Salmonid

Neljapäeval, 25. veebruaril kell 20 teleesilinastub Kanal 2s kodumaine film “Salmonid. 25 aastat hiljem” – režissöör Toomas Kirsi sünnipäevakink Ita Everile, kes kehastab Ella Salmonit.

Perekond Salmon on Eestit valitsenud viimased veerand sajandit, nii kaudselt kui otseselt. Rikkusest on saanud jõukus ja saavutustest võim. Salmonid on otsustanud end suurte tähtedega ajalukku kirjutada.

“Salmonid” oli Eesti esimene teleseriaal, mis aastatel 1993–1995 humoorikalt näitas, milline on rikaste elu väikeses Eestis. Veerand sajandiga on aga palju muutunud, nii et just õige aeg vaadata, mis nimelt.