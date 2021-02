Maamess lükkub koroonaviiruse tõttu edasi

“Küll aga on tänaseks selge, et nüüd, peale aasta möödumist ei ole olukord aprilli osas endiselt paljulubav,” märkis ta.

Tänaseks on Maamessile registreerunud ligemale 400 ettevõtet ning otsus Maamess edasi lükata sündis Kikkuli sõnul koos eksponentidega. “Viimane nädal on möödunud peaasjalikult eksponentidega suheldes, otsust Maamess juunis korraldada tervitati,” rääkis korraldaja ning möönis, et messi korraldamine pandeemia tingimustes esitab kahtlemata väljakutseid.