Ida-Viru ühistranspordikeskuse juhatuse liikme Heiki Lutsu sõnul on keeruline aru saada, mida selle punkti all õigupoolest mõeldakse. „Mina ei saa ausalt öeldes aru, et see midagi muudaks. Juba praegu on ühistranspordikeskustel need õigused olemas. Õigus on bussisõit ka näiteks tasuliseks teha,” nendib Luts.

Ida-Viru keskuse juhi sõnul on bussisõit maakonnaliinidel neil praegu tasuta, kuid mõtet see tagasi tasuliseks muuta nad maha matnud pole.