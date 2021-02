Talupidajad tõrjutakse turult välja. Suurfirmad napsavad maad endale ja rendivad siis kalli hinnaga välja

Riigimaa rendilepingud on valdavalt tähtajalised, ja kui see ümber saab, korraldatakse uus enampakkumine, kus peab osalema ka senine rentnik. Tõsi on see, et maa senine rentnik võib uuel oksjonil osaledes saada järgmise lepingu sõlmimisel eelisjärjekorra, aga ikkagi oksjonil kujunenud uue ja tavaliselt eelmisest kõrgema hinna eest.

Nii on paljude talunike huulil üks ja sama küsimus: kas riik ei võiks oma maade kasutusse andmisel paindlikum olla ning teatud juhtudel väiketootjaid eelistada, sest turutingimustes nood suurte agro- või haldusfirmadega konkureerida ei jaksa?