Esmaspäeval algab tulude deklareerimine, maksuamet kutsub mitte kiirustama

2020. aasta tuludeklaratsiooni saab esitada maksu- ja tolliametile alates 15. veebruarist kuni 30. aprillini 2021. Deklareerimine kestab enam kui kaks kuud ja kiirustamiseks põhjust ei ole, kinnitab maksuamet. Tavaliselt on aga nii, et väga suur osa deklaratsioonidest esitatakse juba esimese kahe päeva jooksul ära. Hilisema aja valimine on mõttekas, sest siis on elektroonilise süsteemi koormus väiksem ja maksuameti büroodes on vähem järjekordi.