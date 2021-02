Maa müümist takistavad naabrite kius ja isikuandmete kaitse. "Vaidlemine maaomanike vahel on võtnud käsiteldamatud mõõtmed"

Küsid kohalikust omavalitsusest või lausa siseministeeriumist, aga kasu pole, sest seadus keelab isikuandmeid avaldada. Sellises olukorras on maaomanikud, kes peavad seadma servituudi, et pääseda läbi naabri kinnistu enda maale.

Kui naaber on sulle tundmatu isik, välismaalane või kes ei taha, et sa teda kätte saaks, siis jäädki otsima kontakte, kuidas temaga suhelda. Servituuti ehk õigust läbida võõrast maatükki on vaja. Näiteks juhul, kui tahad oma kinnisasja müüa. Keegi ei soovi seda osta, kui servituut on seadmata. Naudid oma rannikuäärse maa miljonivaadet, aga maa on tegelikult väärtusetu.

Niisuguses olukorras on paljud mereäärsete kruntide omanikud, kes peavad enda maale pääsemiseks läbima kolm, neli või rohkem kinnistut. Kõik nende omanikud tuleb üles leida ja saada nad notarisse.

On ka selliseid naabreid, kes ei kavatsegi kokkulepet sõlmida. Kiusu pärast või lihtsalt selleks, et pääseda pidevast segavast autode voorimisest enda maa peal. Neil on selleks õigus.

Kuigi olukord tundub lootusetu, on olemas võimalus naabrite isikuandmeid teada saada ja kõrvalkruntidelt läbipääsuluba taotleda. Ei pea kohe kohtusse tormama. Siit loost saad teada, mida selleks tegema peab.