“Teletop” on lõbus ja terav huumorisaade, mis pühapäevaõhtuti võtab kokku lõppeva nädala. Mart Juurel ja Peeter Ojal käivad abiks külalised, kellega koos lastakse nädalast aur välja ning saadetakse väärikalt ajalukku. Esimeses saates 28. veebruaril on “Teletopil” külas Erik Moora ja Tuuli Roosma. Saadet juhib Mart Normet, kes seni on telesaateid ja suuri projekte vedanud kaadri tagant.