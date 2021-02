Tema uut plaati “Big Time” saab kuulata mitut moodi. Ühtpidi võib see kellegi jaoks olla lihtsalt Linna suurimate hittide kogu orkestriseadetes. Teistpidi – et Linna on meie kultuuriruumis üleelusuurune –, siis paigutades USA levimuusika konteksti, on see vanameistri uue hingamise, uue vungiga pealelend vanale materjalile. Suures plaanis on siin kaks staari, keda kuulata. Esiteks Linna ise ja teiseks orkester.