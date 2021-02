Mitu aastat võib kasutamata puhkust edasi lükata?

Mul on jäänud 2020. aastast kasutamata 14 puhkusepäeva. Nüüd on juba uus aasta ja uus arvestus, nii et suvel saaksin olla puhkusel 28 päeva pluss veel 14 kasutamata päeva, aga nii kaua tänavu ei puhkaks.