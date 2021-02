Krõbedate külmakraadidega on kõige tõhusam soojaandja sulejope. Kvaliteetne sulevoodriga jope on kaalult kerge ega võta isegi kokkupakituna palju ruumi, sestap on seda mugav suveks ära pakkida või kodust lahkudes kaasa võtta.

Paraku ei kannata sulejope kuigi hästi vihma.

4 soovitust sulejope hoolduseks