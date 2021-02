Kooliõpetaja Luule Lehemets pani kõik Torma lapsed tantsima. Täna pälvis ta Valgetähe V klassi teenetemärgi

Märtsis 90. sünnipäeva tähistav Luule Lehemets on olnud Torma haridus- ja kultuurieluga seotud nii kaua, et selle aja jooksul on suureks sirgunud mitu põlvkonda. Kõik nad on saanud teada, mida tähendab “vana kooli õpetaja”: pühendumust, rangust ja rohkem kui ainult oma eriala õpetamist.