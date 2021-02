Kas ja kuidas sorteerid prügi?

Osa lugejaid andis teada, et prügi sorteerimine on kulukas. “KOV on määranud kohustuslikus korras üldprügi mahud nii suured, et kui viskaksin kogu prügi üldkonteinerisse, siis ikka ei saa täis. Pooltühi konteiner maksab ikkagi täis konteineri hinna,” selgitas üks lugeja. Sama probleemi täheldas Ann. “Sorteerides ei jää suurt midagi selle konteineri jaoks, mida iga nelja nädala tagant tühjendamiseks väravasse pean tarima,” selgitas ta. Väikseim konteiner on 140-liitrine, kuid temal tekib kraami vaid paari liitri jagu.