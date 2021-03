Kuidas see teil käib – olete valmistunud üheks kindlaks ajaks publiku ette astuma, ja siis äkki kõik muutub, jääb pooleli, läheb edasi, küpseb...?

Siis saab pikemalt proove teha. Saan aru, et seda valitsus ei keelanud. Proovideks teatrid kinni ei ole. Kui nüüd midagi uut ei juhtu. Meie Frieli lavastus on juba valmis.

Kas pikem prooviperiood on kasuks või ei ole?

Eks me kasutame võimaluse ära.

Mis ma muud oskan öelda, eks me peame kohanduma. On ju ennegi igasuguseid ootamatusi olnud. Sa tahad, et ma ütleksin midagi kriitilist praeguste piirangute kohta? Seda ma kindlasti ei ütle.