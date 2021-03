Haiglad on koroonapatsiente täis, voodikohtadest rohkem on vaja tööjõudu. Igaüks päästku oma nahk kontaktide vältimisega

"Meie ei lahenda seda kriisi. Meedikud püüavad tagajärgi likvideerida, hoides inimesi tervise ja elu juures. Kriisi lahendamine on inimeste teha ja sõltub sellest, kuidas suudetakse tõkestada viiruse levikut, kuidas vältida kokkupuuteid,” ütles Toomas Kariis.

Kariis on ravijuht Ida-Virumaa keskhaiglas, kus oli hommikul 83 voodi kohta ja 84 patsienti.

Raplamaa haigla juht Pille Mukk ütleb, et raskem aeg on veel ees. Kui inimesed hakkavad piiranguid tõsiselt võtma, tuleme varasuveks ehk kriisist välja.