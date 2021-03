Rahandusminister: kui juurde laenata on vaja, tuleb kaaluda kõiki võimalusi

Rahandusminister Keit Pentus-Rosimannus kinnitab Maalehele, et eelseisev pensionitõus on rahaliselt kaetud.

“Pensionitõus tuleb, kavandatud on ka järgmiseks aastaks erakorraline pensionitõus ja see on keset kriisi vanematele inimestele oluline leevendus.”

Majanduse toetamise osas lisab minister: “Esimese asjana tahame pakkuda kiiret leevendust palgatoetuse näol, et inimesed ei kaotaks tööd. Töötukassa esialgsed arvutused ütlevad, et see võib jääda märtsikuus suurusjärguna 20-25 miljoni euro kanti. Tahame ka, et samasugune tugi oleks olemas nendele, kes tegutsevad FIEdena või töötavad võlaõiguslike lepingute alusel. Nii et lisaks töötukassale oleme valitsuse poolelt praegu õlga alla panemas FIEdele, võlaõigusseaduse alusel kultuuri, hariduse ja noortespordi valdkonnas töötavatele inimestele märtsikuus umbes seitsme miljoni euro ulatuses.”

Minister lausub ka, et Euroopa Liidu kriisiabi fondist tuleb sel aastal üle 70 miljoni euro, mis Eestis koroonakahjusid leevendada ja katta aitab. Sellest on abi näiteks vaktsiinide ostmiseks, aga ka ettevõtlustoetuste maksmiseks.