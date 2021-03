Algab konkurss „Aasta kalandustegu“

„On rõõm tõdeda, et eelmisel aastal esmakordselt ilmavalgust näinud aasta kalandusteo konkurss osutus väga populaarseks ja see annab kindlustunde, et sellise tiitli väljaandmine ning meie valdkonna parimate esiletõstmine on vägagi omal kohal,“ kommenteerib konkursi olulisust üks „Aasta kalandusteo“ idee algatajatest ja eestvedajatest, Toomas Armulik.