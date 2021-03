Naisi on maal alati liiga vähe. Kiitus neile, kes sealset elu koos elavad

Pruudiprobleem pole maal mingi uudis. Et see igal kümnendil vähemalt kord teravaks tõuseb, näitab, kui oluline roll on naistel maaelu hoidmisel. Nii oli see ka sada aastat tagasi, kui ajakiri Põllumees seda teemat lahkas.