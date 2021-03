Piimatootja kokkuostuhinnast: ise kirjutad oma surmaotsusele alla ja poomisnööri pead ka ise ostma

Kaks Eesti suurimat piimatööstust – Valio ja Nordik Milk (Tere pluss Farmi) – ostavad kokku üle poole siin toodetud piimast. Viimasel ajal kasutatakse hinna määramiseks statistilist piima kokkuostuhinda, millele lisandub teatud boonus. Kuna statistiline hind selgub paarikuise viiteajaga, prognoosivad tööstused ise hinda ja teevad pärast n-ö tasaarvestuse.

„Kui prognoos on hästi madal ja statistika on jura, siis kahe kuu pärast selgub, et hind oligi täpne või madalam,” on üks suurem piimatootja pahane, rääkides mullu kevadest kasutuses olevast hinnakokkuleppest. Tema sõnul tal hinna osas läbirääkimiseks võimalust polnud. „Ise kirjutad oma surmaotsusele alla ja poomisnööri pead ka ise ostma,” piltlikustas ta olukorda.