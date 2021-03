Kas koroonasse nakatumist saab käsitleda kui tööõnnetust?

Tööõnnetusega on tegu, kui õnnetus on põhjuslikus seoses töötaja töö või töökeskkonnaga ja juhtub ajal, mil töötaja: täitis tööülesannet; tegi muud tööd tööandja loal; tegutses tööandja huvides; viibis tööaja hulka arvataval vaheajal.

Töötaja on kohustatud kohe teatama tööandjale juhtunud tööõnnetusest. Selleks et arst saaks avada töövõimetuslehe tööõnnetuse tõttu ning sellest tööinspektsiooni teavitada, tuleb arstile öelda, et viga saadi tööd tehes. Arst teavitab tööinspektsiooni ka raske ja surmaga lõppenud tööõnnetuse juhtumisest. Tööinspektsioon teavitab tööandjat teatise saamisest.