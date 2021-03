Millega koroonat ravida: Eesti inimeste kogemused ja arstide näpunäited koduseks koroonaraviks

“Tegin testi ainult seepärast, et arst soovitas, ja pidin seda kolm korda vaatama, enne kui uskuma jäin.” Nii räägib naine, kes pöördus arsti poole enda meelest kerge külmetusega. On ka neid, kel sümptomeid algul polegi.

Kevadest saadik on koroonaviiruse üks eesliine olnud perearsti nõuandetelefon 1220. Ainuüksi detsembris tuli sinna üle 40 000 kõne ning laias laastus pooltel juhtudel vajasid helistajad nõu koroonaviirusega seotud teemadel.

Küsimus, mida positiivse koroonaproovi korral edasi teha, on seal väga tavaline ning need nõuanded me järgnevalt lugejateni toomegi. Samuti inimeste kogemused, kes on võidelnud palaviku, köha ja maitsmismeele äkilise kadumisega. Selle tagasisaamiseks tuleb vahel kasutada lausa spetsiaalset taastusravi skeemi. Peamine — kuidas end kodus aidata, kuid samas mitte maha magada seda, millal kiirabi kutsuda.

“Mina olin kevadel üks nendest, kes ei uskunud viiruse olemasolusse, nüüd võin küll öelda, et see on hoopis erinev nendest teistest külmetusviirustest, mida varem olen põdenud,” räägib üks neist, kes praegu igapäevaselt teeb tööd, et maitsed tagasi saada.