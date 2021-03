AUTOARVUSTUS | Gaasipedaali vajutamisse tasub paindlikult suhtuda, muidu võivad kaasliiklejad pahandada

Igatahes ei koba pilk netist alatihti laadimisvõrgu kohta käivat teavet. 400 km seisis läbisõitu ees, kui laadimispistik välja võeti ja tõtt öelda sai sellega kolm päeva sada kilomeetrit päevas sõita ja neljanda päeva sada jäi veel akusse alleski.

Elektriauto kõige olulisemat ehk läbisõidulubadust pidas e-Niro hästi: nii palju, kui välja reklaamitud, nii palju ka sõita sai. Kusjuures käivitamine ei mõjutanud nn tulevikunäitu sugugi – aga seda on varem mõnel puhul ette tulnud. Küll ei saanud ma päris head võrdlust konkurentidega seetõttu, et suur külm oli Eestimaalt juba lahkunud. Ja null kraadi ei mõjutanud e-Niro läbisõitu sugugi.

Muidugi erineb sellise auto puhul linna- ja maaläbisõit.

