Pilkupüüdev krae

Eks ole lõngakorvis mõned poolikud lõngakeradki, millest suure eseme tegemiseks ei jätku. Mõni kerake on jälle nii armas, et pole raatsinud ühegi kinda ega soki sisse triibuks kududa. Selliseid ilusaid lõngu, mis sõrmede all on mõnusad, võib kasutada krae kudumisel, sest just siin on oluline materjali valik. Seetõttu tulekski krae kudumisel kasutada pehmet lõnga.