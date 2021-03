Jugavool mõjutab ilma ja annab lennumasinatele suuna

Vaata siit, millest Maalehe värskes numbris veel juttu!

Põhjamaade ilmastikku mõjutavad teatavasti päris paljud kliimanähtused, näiteks polaarpööris, arktilised võnked (arktiline ostsillatsioon), Põhja-Atlandi võnked, Rossby lained, jugavoolud jne. Nende viimastega puutume ilmateadetes üpris sageli kokku.

Definitsiooni järgi on jugavool troposfääri (s.o atmosfääri osa, kus ilmanähtused aset leiavad) ülaosas läänest itta puhuvate tugevate tuulte vöönd. See tekib 30. ja 60. laiuskraadidel mõlemal poolkeral sooja ja külma õhumassi kokkupuutealal, kus õhuvoolud kalduvad Maa pöörlemise tõttu esmasest kursist kõrvale.