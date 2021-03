KUULA | Tartu Ülikooli teadlane: raseduse katkemine on sageli looduslik valik

Raseduse katkemine, tahame me seda või mitte, on elu loomulik osa. Juba diagnoositud rasedustest katkeb ligi 15% ehk iga viies. Mis on peamised põhjused, mille tõttu rasedused kõige enam katkevad? Kui suurt rolli mängivad raseduse katkemisel geenid?