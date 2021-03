Esmapilgul võiks ju arvata, et kui põldude vahele jätta loodusliku taimestiku ribad, siis askeldab sealne mitmekesine elustik omasoodu ega avalda otsest mõju põllukultuurile. Siiski on paljude uuringutega kindlaks tehtud, et elustik liigub päris usinalt ümbruskonna looduslikest elupaikadest põldudele.

Täiesti ilmselt on vananenud arusaam, et see loodusest põldudele liikuv elustik on eelkõige umbrohud ja kahjurid.