INTERVJUU | Tarmo Soomere presidendiks kandideerimisest: on oluline, et ühiskond teaks, kelle seast president valitakse

“Presidendi institutsioon on liiga tõsine asi, et sellega mängida, ja ei ole mõistlik jätta selle kohta käivaid otsuseid viimasele hetkele,” põhjendab teaduste akadeemia president Tarmo Soomere teadet, et on valmis kandideerima sel aastal Eesti riigipeaks.

Soomere ei ole poliitik, kuid presidendikandidaatide sõelumine on Eestis just nimelt poliitikute kätes. Otsus, kas akadeemikul on asja presidendivalimistele, on erakondade teha. Samas on kõigil sõjajärgsetel Eesti presidentidel seosed teadusmaailmaga ning Soomere sõnul on see pigem aja küsimus, millal peamiselt teadusmaailma karastusega inimene ka Eesti presidendiks valitakse.