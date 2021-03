Homme tuleb +13 kraadi. Uuel nädalal võib tulla miinust

Pühapäevaks võtab madalrõhkkond meid kindlamasse haardesse, lükkab üle taeva vihmapilvevööndi ning paisutab lõunakaaretuult. Pilvisem öö on plusskraadides, päevasooja on 5–8 kraadi.

Uue nädala algul jätkub madalrõhkkondade võidukäik, tuulel rahuneda ei lasta ning sagedasti liigub üle vihmapilvi. Vaid üürikeseks õnnestub pead tõsta kõrgrõhuharjadel, mis taeva puhtamaks pühivad. Pilvine öö on ikka plusskraadidega, selgema taevalaotuse all langeb õhutemperatuur veidi alla nulligi. Päeval on sajupilvede all sooja napilt +5 kraadi ümber. Kui märtsipäike mõneks tunniks välja pääseb, siis tõuseb soojanivoo +10 kraadi piirimaile.