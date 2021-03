Kampaaniaga „Kala kõlab hästi” soovime näidata, et ka lihtsate retseptidega on võimalik igasugustest kaladest, ka kõige soodsamatest, kiiresti maitsvaid ja terviklikke roogasid valmistada. Kodukokad on kinnitanud, et kui nad enne kalalettidest sinna pikemalt pilku heitmata mööda kõndisid, siis nüüd on nad juba esimeste retseptikatsetuste järel saanud aru, et ostukorvi tasub tõsta ka kala, sest jagatud retseptid on tõesti lihtsasti valmistatavad ja lõpptulemus maitsev,” räägib Saluri. „Öeldakse, et kalal ei ole kodumaad, kuid sellele vaatamata on kujunenud riikides ja rahvustel välja omad lemmikud. Meil on kavas tutvustada Eesti rahvuskala räime kõrval ka kõiki teisi siin hooajaliselt püütavaid kalu ning ka kaubanduse kaudu kättesaadavaks tehtud kalu ja kalatooteid, mis rikastavad meie toidulauda,” lisab ta.