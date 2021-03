Rääkimine hõbe, vaikimine kuld, karjumine pronks

HEIKI RAUDLA huumorikogust

Esimine karske vald Järvamaal

Esna vallavolikogu otsusega on kogu valla piirides alkohoolsete jookidega kauplemine keelatud. Vallavolikogu ühelegi viinamüüjale luba ei andnud ega anna ka edaspidi. Eelnimetatud otsus on tehtud 13 häälega poolt ja 5 vastuseismisel. Müügikeeldu põhjendab volikogu asjaoluga, et viinajoomine valla elanikkudele rohkem kahju toob, kui võib tuua vallavalitsusele kasu. Esna on ainuke karske vald Järvamaal. See juhtus 1929. aastal.