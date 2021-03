Ita Ever 90. Elus hingede kandja, kelle fenomen seletatav ühe sõnaga – sarm

Vaata siit, millest Maalehe värskes numbris veel juttu!

Mõnele inimesele antakse pikem elu kui teistele. Ita Ever on selline. Küllap peab sama vana olema, et mõista selle olemise eripärasid.

Raamatus “Ita Ever. Lava on elu” saavad sõna ka nüüdse noorema teatri esindajad. Teiste seas Henrik Kalmet, kes teatab, et ta ei tunne Ita Everit isiklikult: “Mõned võiksid ikkagi jääda ikoonidena püsima kunsti kõrgeimale riiulile. See aitaks meil, teistel, siin põrandal paremini unistada ja uskuda suurtesse ideaalidesse, unistustesse ja talentidesse. Ita Ever on minu jaoks just selline ikoon Eesti teatri kõrgeimal riiulil, kelle poole tublid poisid oma pisikesi edusamme tehes püüdlevad.”

• Garderoobikaaslane teatris Ülle Kaljuste: Ta ei oska igav olla

• Lavastaja Uku Uusberg: Ita annab igale inimesele õnnestumise võimaluse

• Valik Ita Everi mõtteid, mis on Maalehe veergudel ilmunud aastatel 1993–2016