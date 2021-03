Vaata siit, millest Maalehe värskes numbris veel juttu!

„Munade koguste prognoosid lihavõtteks teeme juba jaanuaris,” selgitas Selveri kommunikatsioonijuht Rivo Veski. „Munade läbimüük kasvab, kuid numbrilisi mõõte on keeruline ette öelda, sest pühad on veel ees. Kahe nädala jooksul enne pühi oleme teinud veel ka eritarneid, seega on Selveri kauplused kenasti varustatud.”

Ta lisas, et pühade perioodil ostetakse kõige rohkem valgeid mune, mistõttu varutakse neid rohkem.

