„Me alustame tihedama asustusega piirkonnast ja liigume nii-öelda hõredama poole. See ei tähenda aga seda, et Tallinna kesklinnast hakkame pihta ja liigume Rae valla suunas. Vaid me hargneme suurematest küladest ja alevitest laiali. Ühes võrgupiirkonnas võiks olla vähemalt 20 maja,” sõnab kiire interneti- ja televisioonivõrku arendav Eesti Energia tütarettevõte Enefit Connect taristu liitumiste teenuste üksuse juht Oliver Ruus.

Hetkel on liitumisprotsendi poolest edukas näiteks Järva maakond.