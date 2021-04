Vaata siit, millest Maalehe värskes numbris veel juttu!

„Kevadel on ilm veidi parem, kui on ilmaennustus, ja tavaliselt see nii on. Ning sügisel, vastupidi, on ilmad karmimad, kui ennustus lubab,“ naerab Saaremaa suurpõllumees Tõnu Post. Kui tõsiselt ta seda mõtleb, kes teab, saarlase värk ikkagi. Aga tema taliviljapõlde on tänavune kevad hoidnud.

Mandril on teised ilmad.

„Meil on tritikuga väga kehvasti ja tõenäoliselt see tuleb ümber külvata, veel ootame, kuid nädala-paari pärast tuleb otsus võtta,“ arutleb Võnnu kandi viljakasvataja Romet Rässa.