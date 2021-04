Kas tegemist on sama viirusetüvega nagu eelnevatel aastatel või on see uus tüvi? Mida see tüvi endast kujutab?

Hetkel levib nii Eestis kui ka Euroopas lindude gripi viirustüvi H5N8, mida on ka varasematel aastatel Euroopas tuvastatud. Viirustüvi H5N8 puhul on tegemist kõrge patogeensusega lindude gripi tüvega.

Kas lindude gripp võib levida ka inimestele? Kas linnugripp võib nakatada ka koeri ja kasse? Kas hukkamine on haige linnu puhul ainuke võimalus? Ja palju muid küsimusi.