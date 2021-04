Ka vabariik vajab piire

HEIKI RAUDLA Viljandist

Viljandis on kujud alati vaidlusi tekitanud

1930. aastail kirjutas Sakala, et igasse kohta, kus on veidi niiskem, torkab Viljandi linnapea August Maramaa oma raske kepi maasse ja ütleb: “Siia tuleb purskkaev.” Kas see just täpselt nii oli, aga pärast turu äraviimist praegusesse kohta tekkiski ka Laidoneri platsile purskkaev, mida kaunistas August Vommi poiss kalaga.

Poisi prototüübi kohta oli mitmeid versioone. Kes teadis rääkida, et prototüübiks oli Laidoneri vallaspoeg; teised aga teadsid, et selleks olnud hoopis Vommi enda poeg. Vaidlusi oli linnavalitsuses ka selle üle, kas teha kuju pronksist või betoonist. Lõpuks otsustati betoonist kuju kasuks. Ülespandud skulptuur tekitas vaidlusi isegi volikogus.

1934. aastal kurtis ühel volikogu koosolekul linnavolinik Jüri Kõll, et alles eelmisel aastal valminud purskkaev tuleks Laidoneri platsilt ära koristada, pealegi olevat purskkaevu kujul idioodi nägu. Selle küsimuse arutelu kestis pärast koosolekut edasi.

Teine volikogu liige Peeter Algma asus kuju kaitsma: “Kuule, Kõll, see poisike purskkaevul on ju sinu nägu!” Kõll vastu: “Väga võimalik. Aga suuruselt sarnaneb ta rohkem sinuga.” Algma oli nimelt väikest kasvu.

1991. aastaks oli betoonist kuju üsna lagunenud ning linnavalitsusel sündis mõte purskkaev korrastada ja asendada betoonist kuju pronksiga. Aga üks väikene mehelikkuse detail oli murenenud ja keegi ei teadnud, mida ette võtta, et kunstiline tõde kaduma ei läheks. Kes arvas, et selle detaili pikkus oli 5, kes 10 cm. 1992. aasta Viljandi esimesteks hansapäevadeks sai pronksist “Poiss kalaga” siiski püsti. Irvhambad arutasid, et ei tea, kas keegi käis Kanadas August Vommi poja Ants Erik Vommi juures või saadi infot mingil teisel viisil, kuid õigel ajal oli kuju täiskomplektis püsti.