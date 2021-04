Karmo Tüür: Venemaa lihtsalt peab Ukrainat karistama

Kuningat teeb õukond. See seltskond, kes on kas omakasu või millegi muu nimel valmis kaasa mängima seda mängu, et tsaaril on alati õigus ning „kui pole Putinit, pole ka Venemaad“. Just nimelt mängima seda mängu, sest päriselus on alati käinud kuninga mõjuvõimuga kauplemine ja lubatavuse nimel varastamine. Aga hetkel pole oluline see, vaid Putini peas toimiv väärtushinnangute süsteem, kus eksisteerivad „õiged“ ja „valed“ väärtused, millest viimaste kandjaid tuleb karistada.

Venemaa eliiti on alates I maailmasõja järgsetest aegadest tabanud süvenev kriminaliseerumine. Kiht kihi järel lõigati välja n-ö helgemaid, haritumaid ja isemõtlevamaid päid, asemele pandi end verega määrinud ja lojaalseid tegelasi, kes olid ühel või teisel moel kokku puutunud vanglatega. See on pikk ja kurb lugu, kuid igatahes on oluline see, et vanglaeetika on muutunud osaks eliidi mõttemallidest. Selle kohaselt tuleb vastuhakkajaid karistada, tõestamaks enda õigust olla ülemus.