"Nii mugav oleks ju kuidagi ära tiksuda, et ah, ootame, kui see koroona üle läheb, küll siis hakkame tegutsema. Kardan, et paljud ärid on juba ootamise tõttu pankrotti läinud või uksed sulgenud. Oodata pole siin midagi. Tuleb tegutseda. Ja et selleks innustust leida, võib vabalt vaadata neid särasilmseid noori, kes saates osalevad, ja õppida neilt pealehakkamist," ärgitab "Ajujahi" saatejuht Marii Karell.