Jüriöö Märgutuled juba homme: mootorratturid viivad tule ka kireva ajalooga Kose-Uuemõisale

Kose-Uuemõisa on turvaline ning kireva ajalooga alevik Kose vallas, Harjumaal, mis asub vaid 40 km kaugusel pealinnast. Alevikku ümbritsevad looklevad viljapõllud, rohetavad metsad, jõgi ja tiigikesed.

Meil on üks Eesti vanimaid mõisasid aastast 1340, mis on tuntud kui Nova Curia (uus mõis) nime all ning mille järgi on nime saanud ka meie armas kodupaik – Kose-Uuemõisa!

Mõisa peahoone, mille Von Uexküllid rajasid juba aastal 1850, on säilinud tänaseni. Mõisa ümbritseb suursugune mõisapark 900-m2-se poolringikujulise purskkaevutiigiga, kus juunis-augustis õitsevad valged imekaunid vesiroosid ning sealt avaneb vaade endise mõisa triiphoone varemetele ja punasele jalakäijate sillale. Imeline! Mõisahoonetest on säilinud nii matusekabel Kabelimäel kui ka teisigi hooneid.

Just meie mõiskompleks on aegade algusest olnud Kose-Uuemõisa kujunemise aluseks ja identiteedi süda ning meie kogukond on lähemalt või kaudselt seotud mõisa ja ka mõisa juurde kuuluva tegevusega.

Seega polegi õigemat kohta, kus meie alevikuvanem Reinar Tõruke võiks Järvamaalt saabunud 2021 aasta Jüriöö märgutule vastu võtta, kui seda on Jüriöö ülestõusu ajal hävitatud mõisa ees, et kogukonda ühendav tuleleek omakorda tõrvikul jooksusammul koduväravatesse edasi viia, näidates sellega, et ka meie küla elab!

Aastaid tagasi on meie koduvallas tähistatud jüriöö ülestõusu teatejooksuna. Kose-Uuemõisa alevikul on aga kindel soov traditsioon taastada, pakkudes võimetekohast liikumist igale eale, kus põimuksid vahepeatustena erinevad põlvkonnad (beebieast memme-taadini). Meie kutsume seda jüriööjooksuks pereringis! Kõik see ootab veel teostust, sest kahel kevadel ei ole olnud lubatud rahvarohkeid kogunemisi.