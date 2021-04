Mändi võib nüüd hõredamalt istutada

Muudatuse põhjuseks on asjaolu, et viimastel aastatel on istutatud taimede hukkasaamise vähendamiseks kasutusele võetud tõhusaid abinõusid. Nende abiga on võimalik väikeste puude suurt väljalangevust ära hoida ning tagada, et metsa uuenenuks lugemisel kasvab hektaril vähemalt 1500 vähemalt poole meetri kõrgust mändi.