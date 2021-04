Tartu kandi rahvale hakkas silmatorkava välimusega pardipaar silma jääma aprilli alguses. Teisel aprillil laskusid nad näiteks Rahinge lähistel ühe kodu juures asuvale tiigile.

Eelmisel pühapäeval kohtas pardipaari Supilinnas Vladimir Karjalainen, kes linde ka pildistas ning fotosid lindudest Facebookis loodushuvilisi ühendavates gruppides jagas. Siis saigi ilmsiks, et lindudel on rõngad jalas ning tegemist on koduste lindudega, kes on ulama pääsenud.