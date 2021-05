PUUST JA PUNASEKS | Kes on immuunne ja mis hüved talle kaasnevad?

Koroonaviiruse tõttu kehtestatud piirangute puhul on immuunsetele ette nähtud mõningased erisused. Vaatame sisse, kes on immuunne ja mis vabadusi neil rohkem on. Ühtlasi heidame pilgu riikidele, kes vaktsineeritutele reisimist soodustavad.