RAHVAKALENDER | Suvisted on kasepühad

Suvisted ehk nelipühad (23. mai) on rõõmsad ja kaselõhnalised, sest aeg on helge. Kevadine noor rohelus ja kirglik õitsemine on täies hoos ning käes on ka üürike hingetõmbehetk, mil kevadised põllutööd on lõppenud ja suvised ei pressi veel peale.