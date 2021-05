Maaleht toob lugejate ette unikaalse ülevaate Eesti väikeste gümnaasiumide-keskkoolide pakutavatest erikursustest, millega loodetakse hoida oma lapsi kodulähedases koolis ja ehk meelitada mõni juurde kaugemaltki.

Munitsipaalseid väikekoole on Eesti 158 gümnaasiumi-keskkooli seas kokku paarkümmend, aga nii mõneski vallas on see ainus võimalus keskharidus omandada ja kardetakse, et koos gümnaasiumiga hääbub piirkonnas ka elu.

Haridusministeerium väikekoolide pedagoogilistest otsingutest aga ei vaimustu ja näeb neid pigem tulevaste põhikoolidena.