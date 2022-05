MAALEHE ARHIIVIST | Toomas Suuman — Rakvere teatri rändnäitleja

Laupäeval lahkus pärast rasket haigust 66-aastasena näitleja ja lavastaja Toomas Suuman. Tema viimaseks rolliks jäi Roote Rakvere Teatri lavastuses “Kasvatushoone”. Pikas intervjuus Margus Mikomäele on Toomas Suuman öelnud, et kui ta mõtleb sellele, mis jääb maailma alles pärast teda, siis kindlasti on need head inimesed, sest neil püsibki maailma. “Kuigi eks kaabakaidki tuleb sekka,” nendib ta. “Neist pole pääsu ei vihmas ega päikses.”