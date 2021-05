Soojalaine muudab allergikute elu raskeks. Allergoloogi nipid, kuidas hooaeg üle elada

Tartu Ülikooli Kliinikumi allergoloogi Kaja Julge sõnul on allergianähtude ärahoidmiseks kõige olulisem allergeenikontakti võimaluse piires vältimine.

„Õietolmudega ei ole kokkupuute vältimine sugugi lihtne, kuid abi on sellest, kui oma õues käike planeerida ajale, mil õietolmu on lendlemas vähem. Prillid, müts ja näiteks COVID-19 kaitseks mõeldud mask lasevad hädapärased käigud teha ära ka siis, kui õietolmu on õhus palju. Ka õhupuhasti kasutamisest toas on enamasti palju abi,“ selgitas Julge.

Nipid, kuidas kevadine allergiahooaeg üle elada:



Intensiivsema õietolmu leviku ajal peaks vältima väljasõite loodusesse või planeerima oma sõite pigem õhtusesse aega, kui õhk on õietolmust puhtam. Samuti võib rohkem õues viibida niiskema ilmaga või vahetult pärast vihma.